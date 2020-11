Calciomercato Milan – Rinnovo Kjaer, l’idea di Maldini | News

Calciomercato Milan: la situazione di Kjaer

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale del Milan e capitano della Danimarca, andrà in scadenza di contratto con il club di Via Aldo Rossi il 30 giugno 2022. Secondo ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il rinnovo del contratto dell’ex Palermo e Roma sembra essere, sulla carta, l’operazione meno urgente e quella più semplice per la dirigenza del Milan.

Il direttore tecnico Paolo Maldini vorrebbe ragionare, con Kjaer, anno per anno, sulla base di un rinnovo per una stagione. Già durante il mese di gennaio, per esempio, a Kjaer potrebbe essere proposto un prolungamento fino al 30 giugno 2023. L’ingaggio? Sarebbero confermati gli 1,2 milioni di euro attualmente percepiti. CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI SU UN TOP PLAYER >>>