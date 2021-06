Calciomercato Milan – Rinnovo Kessié: si rischia un Donnarumma-bis

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié andrà in scadenza nel 2022. Ultimi contatti per il rinnovo a marzo. Poi il silenzio

Non si tratta propriamente di un bel segnale, visto com'è andata poi a finire la vicenda di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma , patrimonio della società perso a parametro zero . Nell'estate 2017 Kessié, proveniente dall 'Atalanta , firmò un contratto biennale con il Milan. Questo poiché l'accordo con i nerazzurri prevedeva un prestito biennale di 8 milioni di euro ed un obbligo di riscatto a 20 .

Dopo Zlatan Ibrahimovic, ora che è andato via Donnarumma, Franck Kessié è, insieme a Simon Kjaer, certamente uno dei leader del Milan. Una volta ricomposta l'iniziale situazione con il tecnico Stefano Pioli, con il quale non si prendeva molto, l'ivoriano è divenuto imprescindibile per il Diavolo e per il suo allenatore.