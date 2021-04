Calciomercato Milan – Rinnovo Kessie: la richiesta dell’ivoriano è alta

Le ultime sul calciomercato del Milan: Tuttosport, in edicola questa mattina, fa il punto sul rinnovo di Franck Kessie

Tuttosport, in edicola questa mattina, si concentra sul rinnovo di Franck Kessie con il Milan. Il centrocampista rossonero è in scadenza di contratto nel 2022, ma al momento non ci sono grandi novità, visto che, come ha detto lo stesso giocatore, se ne parlerà a fine stagione. La volontà di Kessie è quella di continuare la sua carriera in rossonero, ma il rinnovo non è facile. L'ivoriano, che al momento ha un ingaggio di 2,2 miloni di euro, avrebbe chiesto 5milioni netti. Un aumento importante, ed è questo che ci vorrà del tempo per arrivare alla fumata bianca. A proposito di Kessie, ecco le sue dichiarazioni.