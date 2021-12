Calciomercato Milan – Rinnovo Kessie: c’è distanza tra le parti

Le ultime news sul calciomercato del Milan: continuano le trattative per il rinnovo di Kessie. Su di lui ci sono Psg e Tottenham

L'obiettivo di calciomercato del Milan è sempre il rinnovo di Franck Kessie. L'ivoriano è stato gran protagonista della partita di Empoli, visto che ha realizzato la doppietta, ma la dirigenza rossonera pensa sempre al contratto, in scadenza a giugno. Kessié ha segnato 14 gol in Serie A nell’anno solare, l'ultimo centrocampista del Milan a segnare così tanto in un singolo anno era stato Kaká nel 2008 con 15 reti.