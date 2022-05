Calciomercato Milan – Al lavoro per il rinnovo di Kalulu: il punto

Pierre Kalulu non lascerà il Milan nel calciomercato estivo. Già iniziati i dialoghi per il rinnovo del contratto con aumento dell'ingaggio

In vista della sessione estiva di calciomercato il Milan intende rinnovare il contratto di Pierre Kalulu , classe 2000 , difensore francese che, in coppia con Fikayo Tomori , ha blindato la retroguardia rossonera nel girone di ritorno dell'ultimo campionato di Serie A .

Questo nonostante l'accordo tra Kalulu e il Milan in vigore scadrà soltanto il 30 giugno 2025 . Acquistato dall' Olympique Lione due anni fa per 500mila euro , oggi Kalulu vale 25 milioni di euro, ma percepisce appena 400mila euro netti a stagione. Dunque, il suo ingaggio verrà presto ritoccato ed adeguato.

Non c'è naturalmente ancora un accordo definitivo tra le parti, ma la strada è quella giusta: l'idea sarebbe quella di riconoscere a Kalulu un ingaggio di 1,2 milioni di euro netti a stagione. Per lui, al momento, non si segnalano 'distrazioni' da società concorrenti. Ma è altrettanto chiara la prospettiva del Milan di voler allineare la sua retribuzione annuale a quella degli altri titolari della rosa.