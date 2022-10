Calciomercato Milan – Rinnovo Kalulu, frenata improvvisa: il motivo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato del rinnovo di contratto di Pierre Kalulu con il Milan. Anche il giovane difensore francese, classe 2000, sta infatti dialogando con il club di Via Aldo Rossi per prolungare il proprio accordo (attualmente in scadenza il 30 giugno 2025), così come stanno facendo Ismaël Bennacer e Rafael Leão.