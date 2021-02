Calciomercato Milan – Rinnovo in vista per Calabria: i dettagli / News

Calabria pronto a rinnovare col Milan: le ultime di calciomercato

Il momento del Milan per quanto riguarda i rinnovi è decisamente delicato. Ci sono tre giocatori importantissimi che sono in scadenza di contratto e che, in teoria, sono liberi di accordarsi con qualsiasi altra squadra. Nel caso in cui non si arrivasse a un accordo, a luglio saranno liberi a parametro zero. Diverso invece il discorso legato a Davide Calabria. Il terzino classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2022 e quindi potrebbe fare le cose con calma, ma il rinnovo sembra essere già molto vicino.

Attualmente, Calabria percepisce un ingaggio di poco superiore al milione, bonus compresi. Il suo nuovo contratto dovrebbe essere leggermente al rialzo: 1,8 milioni più piccoli bonus che lo porterebbero a 2 milioni netti a stagione. La durata dovrebbe essere di cinque anni. Insomma, tutto abbastanza semplice: Calabria resterà al Milan, squadra di cui è sempre stato tifoso, fin da bambino.

