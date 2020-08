Calciomercato Milan – Salta il rinnovo di Ibrahimovic? La strategia del club

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, a prescindere da come andranno a finire i negoziati per il rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, il Milan prenderà un altro attaccante in questa sessione di calciomercato.

Qualora lo svedese non dovesse firmare il nuovo contratto e non restare, dunque, in rossonero anche per la stagione 2020-2021, il club di Via Aldo Rossi si orienterebbe su un attaccante rodato, rispetto, per esempio, all’obiettivo Dusan Vlahovic, che garantisca con sicurezza un bottino da doppia cifra in campionato. LEGGI QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI GIGIO DONNARUMMA >>>