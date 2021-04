Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: siamo aI dettagli | PM News

Zlatan Ibrahimovic firmerà il suo prolungamento con il Milan per un'altra stagione. Lo svedese vuole restare in rossonero

Mancano ancora diverse partite al termine della stagione, ma il Milan inizia a pensare al futuro. In primo piano i rinnovi di Gianluigi Donnarumma, Hakan Calhanoglu e Zlatan Ibrahimovic. A proposito di quest'ultimo, ci sono delle novità importanti. Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, siamo ormai ai dettagli per il prolungamento di Ibra per un'altra stagione.