Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, il retroscena di Sky Sport

Zlatan Ibrahimovic , classe 1981 , ha siglato, questa mattina, il rinnovo del contratto con il Milan : resterà, come calciatore, in forza al club rossonero fino al 30 giugno 2023 .

Come rivelato da Peppe Di Stefano per 'Sky Sport', i dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, si sono recati presso la villa dell'attaccante svedese, sul lago di Garda, per raccogliere materialmente la firma del numero 11 milanista.