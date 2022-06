Calciomercato Milan – Ibrahimovic, cifre simboliche per il rinnovo

Zlatan Ibrahimovic dirà sì al Milan già in questo calciomercato estivo? Vuole continuare a giocare: la settimana prossima attese novità

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante del Milan già in questo calciomercato estivo potrebbe dire nuovamente di sì al Diavolo. Sarebbe il suo terzo rinnovo di contratto da quando, gennaio 2020, ha fatto ritorno in rossonero e nella Serie A italiana.

Ibrahimovic e il Milan, a quanto pare, possono rinnovare le promesse e giurarsi eterna fedeltà. Avanti insieme fino a quando Zlatan continuerà a giocare: sembra proprio che ciò succederà per un altro anno. Uniti per amore, non certo per soldi. Ibra, secondo la 'rosea', potrebbe firmare un rinnovo che prevede una parte fissa dello stipendio a cifre simboliche ed una parte più consistente legata ai risultati.

Il quotidiano sportivo nazionale ha rilevato che l'incontro di calciomercato tra Ibrahimovic e la dirigenza del Milan sarà in programma la prossima settimana. Ibra si vedrà con Paolo Maldini e Frederic Massara, rientrati da Ibiza, per discutere di tutto nei minimi dettagli. Nel frattempo, Zlatan si gode la famiglia e qualche giorno di relax in Svezia.

Poi, rientrerà a Milano per la riabilitazione post-operatoria, visto che ha subito da poco un intervento al ginocchio che lo terrà fuori causa fino ad inizio 2023. Una volta tornato in città, sarà fissato con calma il giorno dell'appuntamento con i dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Il contratto di Ibra con il Diavolo scadrà il prossimo 30 giugno, ma è probabile, secondo 'La Gazzetta dello Sport', che non chiuda la stagione da svincolato.

Plausibile, infatti, che firmi subito un nuovo accordo fino al 30 giugno 2023. A cifre nemmeno lontanamente comparabili a quanto ha preso nel suo recente passato rossonero. Ma per Ibrahimovic il Milan non è mai una questione di soldi, bensì di cuore. In questi mesi lavorerà duro per tornare in campo più forte di prima nonostante i 41 anni di età e il Diavolo lo aspetterà.