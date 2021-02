Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: futuro nelle sue mani | News

Milan, le ultime di calciomercato su Ibrahimovic

Il contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan, come ricordato dal ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola, scadrà il prossimo 30 giugno. Che ne sarà di Ibra nella stagione 2021-2022?

Il quotidiano romano ha sottolineato come, in primavera, Milan e Ibrahimovic stabiliranno un incontro per parlare del rinnovo dell’accordo in base all’andamento della squadra rossonera e del rendimento del giocatore.

Sarà lo stesso Ibrahimovic, poi, a decidere se ci saranno le condizioni per andare avanti insieme oppure se fermarsi e ritirarsi dal calcio giocato.