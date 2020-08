Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic: dirigenti stupiti dalle richieste

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan anche per la stagione 2020-2021. Per il quotidiano generalista, oggi è il giorno della verità: o si arriva ad un’intesa per il prolungamento dell’accordo o sarà rottura.

Ibrahimovic vuole uno stipendio di 7,5 milioni di euro netti: troppi per il Milan che si è spinto fino a 5, che possono arrivare a 6 grazie ai bonus. Non esiste un altro club, almeno in Europa, disposto a dare così tanto ad Ibrahimovic. I dirigenti rossoneri, ha rivelato il ‘CorSera‘, sono rimasti stupiti dalla richiesta di Ibra.

Si aspettavano, infatti, un atteggiamento diverso da parte dell’attaccante scandinavo, soprattutto dopo aver agito per preservare l’identità del gruppo, ed il buon lavoro fatto dal Milan, sul campo, post lockdown, con la conferma in panchina di Stefano Pioli anziché avviare la rivoluzione di Ralf Rangnick che avrebbe spazzato via tutto. Ibra incluso.

