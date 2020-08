Calciomercato Milan – Rinnovo Ibrahimovic, si può chiudere a 6 milioni

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto sul rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic con il Milan.

Forse servirà ancora qualche altra ora di contrattazione, ma il club rossonero ha fretta di chiudere la questione entro il weekend per fare in modo che lo svedese si presenti lunedì a Milanello agli esami medici propedeutici al raduno ed agli allenamenti in vista della stagione 2020-2021.

Le parti hanno continuato a sentirsi e lo faranno nuovamente nel corso dei prossimi giorni, perché la volontà è di continuare insieme, ma in una condizione di equità economica tra domanda del giocatore ed offerta della società. Il bomber nativo di Malmö ha chiesto 7 milioni di euro, il Milan ne offre 5,5.

Si può chiudere, dunque, secondo il quotidiano torinese, a 6 milioni di euro. Questo porterebbe Ibrahimovic ad essere il calciatore più pagato della squadra rossonera, al pari, però, di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, altro assistito di Mino Raiola. Il Milan ha necessità di avere la fumata bianca anche per questioni d’immagine.

Zlatan, infatti, è stato utilizzato come testimonial per il lancio della prima e della terza maglia del Milan per la stagione che sta per cominciare. La proprietà ha avanzato una proposta importante per lui, riconoscendogli un enorme valore; lui ha sparato alto, ben oltre la linea di galleggiamento del monte ingaggi del club.

Ieri, però, ci sono stati dei piccoli passi in avanti nel dialogo tra le parti che Ibrahimovic sta gestendo in prima persona insieme ai suoi avvocati ed a Raiola. Tutto lascia pensare che si arrivi all’intesa definitiva entro 48-72 ore. LEGGI COSA HA DETTO RALF RANGNICK SU IBRAHIMOVIC >>>