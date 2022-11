Milan, è il miglior Giroud di sempre: punta al rinnovo con adeguamento

Olivier Giroud, attaccante del Milan, stupisce tutti anche ai Mondiali in Qatar con la Francia. Nel 2023 rinnovo: punta a prendere di più

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Olivier Giroud, attaccante del Milan che sta vivendo un momento d'oro anche con la Francia. Ha appena raggiunto, infatti, Thierry Henry a 51 reti in Nazionale: è il bomber di tutti i tempi dei 'Bleus', destinato a superare presto l'amico Titì.

È il momento del riscatto per Giroud, visto che, ha ricordato la 'rosea', qualcuno, quando giocava in Inghilterra, lo chiamava 'donkey', asino. Lui sta dimostrando che, quando ti insultano, bisogna rispondere con i fatti senza abbattersi. Il numero 9 del Milan e della Francia è anche inferiore a Karim Benzema, il Pallone d'Oro in carica che ha dovuto sostituire, da titolare, ai Mondiali in Qatar in fretta e in furia.

Milan, Giroud inarrestabile anche in Nazionale — Ma le qualità di Giroud, ha sottolineato la 'rosea', sono innegabili. Ha talento per trovare la porta e, a 36 anni e 53 giorni, si sta togliendo belle soddisfazioni. È diventato il secondo marcatore più anziano di sempre ai Mondiali, dopo Roger Milla, che andò a segno a USA '94. Ma anche il secondo Over 35 per gol in stagione dopo Lionel Messi e il francese che ha segnato ai Mondiali lungo l’arco temporale più lungo. Tra il primo e l’ultimo gol, 3077 giorni.

Chi frequenta Giroud a Milanello dice che è un campione. In spogliatoio non parla molto, ma sa stare vicino ai compagni. In campo è intelligente, capisce i movimenti della partita e sa dove posizionarsi. In più, ha il vizio di segnare nelle partite importanti. Un uomo al quale il Milan non intende rinunciare.

Rinnovo Giroud: il giocatore vorrebbe un aumento dell'ingaggio — Presto o tardi, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il suo procuratore parlerà con Paolo Maldini e Frederic Massara per il rinnovo del contratto in scadenza a giugno. Il Milan vorrebbe allungare l'accordo con Giroud fino al 30 giugno 2024; l'idea del giocatore, probabilmente, è quella di guadagnare qualcosa in più rispetto ai 3,5 milioni di euro netti a stagione che prende attualmente.

Il Milan ha aiutato la Francia a riscoprire Giroud, spesso criticato. Si completa bene con Ousmane Dembélé e Kylian Mbappé, idem con Antoine Griezmann, e una statistica fa sorridere i 'Bleus'. Dal 2018 ad oggi, quando ha giocato Giroud la Francia ha vinto il 70% delle partite disputate. La percentuale scende al 56% quando Oli G guarda gli altri dalla panchina o quando non gioca.