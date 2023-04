Calciomercato Milan – Giroud, rinnovo siglato: cifre e dettagli

Olivier Giroud ha firmato ieri, ufficialmente, il rinnovo del suo contratto con il Milan. Resterà in rossonero per la soddisfazione di tutti

Come ricordato dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, ieri pomeriggio Olivier Giroud ha firmato ufficialmente il rinnovo del suo contratto con il Milan . La firma è avvenuta a 'Casa Milan' alla presenza di tutta la famiglia dell'attaccante francese, classe 1986 .

Il quotidiano romano ha ricordato come l'accordo tra Milan e Giroud per il rinnovo del contratto in scadenza al termine di questa stagione fosse già stato trovato da qualche settimana. Per questioni di tempismo, però, la società aveva voluto rimandare l'appuntamento con la firma di modo che il giocatore si concentrasse unicamente sul doppio confronto contro il Napoli in Champions League.