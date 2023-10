Calciomercato Milan – Rinnovo Giroud, a breve partirà la trattativa

I piani del club rossonero, secondo il 'CorSera', sono chiari. L'ingaggio di un centravanti giovane e di prospettiva, la prossima estate, resta una priorità non più rinviabile. Ma la presenza in rosa di un bomber esperto e legato al progetto Milan come Girou può rappresentare una risorsa molto preziosa.

Segnali di apertura da parte del centravanti francese — Oggi Giroud guadagna 3,5 milioni di euro netti di stipendio: la trattativa per il rinnovo del suo contratto inizierà a breve. Ma il francese ha già mandato segnali di apertura. A Milano, ha chiosato il quotidiano generalista, lui e la sua famiglia hanno trovato una seconda casa. Milan-Juventus, non solo campo: in corso anche un duello sul mercato >>>

