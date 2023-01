Milan, Manchester United su Giroud ma c’è fiducia per il rinnovo

Il Manchester United avrebbe messo gli occhi su Olivier Giroud, ma c'è grande fiducia per il rinnovo con il Milan

Negli ultimi giorni si è parlato parecchio di Olivier Giroud . Si è detto che dovrà caricarsi del peso dell'attacco del Milan , ma si è anche affrontato il tema del suo rinnovo con il Diavolo. Nelle ultime ore è poi uscita una voce secondo cui il Manchester United lo avrebbe messo nel mirino per sostituire Cristiano Ronaldo , non potendo arrivare a Joao Felix .

Milan, fiducia per il rinnovo di Olivier Giroud

Secondo quanto riportato da Il Corriere della Sera, in edicola questa mattina, se fosse vero che Giroud piace al Manchester United, è altrettanto vero che c'è grande fiducia sul suo rinnovo con il Milan. Nel frattempo l'attaccante transalpino continua a fare gli straordinari. In campo con la Salernitana, dovrà coprire per qualche tempo l'attacco del Diavolo.