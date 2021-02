Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: trattativa in stallo

Le ultime sul calciomercato del Milan: il rinnovo di Donnarumma

Uno dei nodi principali del calciomercato del Milan è il rinnovo di Gianluigi Donnarumma. Come tutti sanno, il portiere, che oggi compie 22 anni, ha un contratto in scadenza con il club rossonero nel giugno prossimo.

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il discorso del rinnovo di Donnarumma è molto simile a quello di Calhanoglu. Gigio vuole rimanere al Milan, ma al momento i contatti per prolungare il contratto sono risultati infruttuosi.

Addirittura, ad oggi, non sembra esserci accordo neanche sulla durata, visto che Raiola spinge per farlo firmare sino al 2022, massimo 2023. «Lasciamo stare Gigio, in questo momento è concentrato per conquistare importanti obiettivi con il Milan» ha detto il procuratore pochi giorni fa. Insomma, la situazione è in fase di stallo.