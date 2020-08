Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: per Raiola tre club su di lui

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, quando il Milan e Mino Raiola si siederanno ad un tavolo per discutere del rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero classe 1999, l’agente di origine campana proverà a far valere le sue condizioni.

Tra queste, in primis, l’inserimento nel nuovo contratto di Donnarumma con il Milan (quello attuale è in scadenza il 30 giugno 2021) di una clausola di rescissione relativamente bassa che possa favorire, nel prossimo futuro, il trasferimento dell’estremo difensore in un altro club.

Raiola, infatti, è convinto che Manchester United, Chelsea e PSG possano essere interessate, prossimamente, all’acquisto di Donnarumma: i ‘Red Devils‘ ed i ‘Blues‘ sarebbero, infatti, delusi dal rendimento degli spagnoli David De Gea e Kepa Arrizabalaga tra i pali, mentre i parigini del direttore sportivo Leonardo continuano a pensare a Gigio come portiere titolare del futuro poiché Keylor Navas va verso i 34 anni e Alphonse Areola non viene ritenuto un’alternativa affidabile. QUI LE ULTIME SUL RINNOVO DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ >>>