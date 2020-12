Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: Raiola spinge per la clausola

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riporta il Corriere della Sera, l’agente Mino Raiola spinge per l’inserimento della clausola rescissoria nel rinnovo di contratto di Gigio Donnarumma in caso di mancato approdo del Milan in Champions League. Il procuratore italo-olandese, dunque, vuole cautelarsi e avere una via di fuga nel caso in cui i rossoneri non dovessero centrare ancora una volta l’obiettivo stagionale.

Tuttavia, il direttore dell’area tecnica del Milan, Paolo Maldini, non è d’accordo con questa soluzione e non vorrebbe alcun inserimento di clausole. Si tratterà ad oltranza nelle prossime settimane, se non mesi, quando la classifica del Milan potrà dare ulteriori indicazioni alle parti in causa. La volontà del ragazzo però è molto chiara. L’ha ribadita più volte e l’ha fatta sapere chiaramente al suo procuratore. Gigio vuole restare a lungo in rossonero, diventarne una bandiera e un punto di riferimento. Ora manca solo la firma sul contratto, che non è poco.

