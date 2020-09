Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, Raiola furioso: il motivo

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – In questa finestra di mercato, il Milan ha volutamente archiviato alcuni prolungamenti di contratto per concentrarsi sul rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, vera e propria priorità rossonera. Ottenuto il sì dello svedese, la dirigenza dovrà nuovamente riprendere i discorsi in sospeso soprattutto con Gianluigi Donnarumma, in scadenza a giugno 2021. Il tempo stringe, ma ancora non c’è nessuna novità in tal senso.

Secondo quanto riferisce ‘La Repubblica’ Mino Raiola sarebbe furioso con il Milan, che vuole rinnovare il contratto del portiere classe 1999 senza aumento di stipendio. Una situazione spinosa, che potrebbe quindi trasformarsi in una nuova telenovela, così come accaduto nell’estate del 2017.

SITUAZIONE SIMILE PER IL RINNOVO DI ALESSI ROMAGNOLI >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>