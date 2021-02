Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: partita complicata | News

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Donnarumma

Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, la priorità principale del calciomercato del Milan è il rinnovo di Gigio Donnarumma. E’ da mesi, infatti, che Raiola sta trattando con il club rossonero il rinnovo del suo assistito, in scadenza il prossimo 30 giugno. Ieri l’agente a Milano, intercettato dai giornalisti, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Gigio deve essere lasciato in pace perché sta cercando di fare una cosa importantissima per il Milan e per la sua carriera, il resto si fa nelle retrovie, senza di voi e senza che nessuno sappia niente o ne parli. E così sarà per sempre”.

Raiola chiede ben 10 milioni di euro. Cioè vuole che Donnarumma sia tra i portieri più pagati del mondo: Gigio salirebbe sul podio immediatamente dopo De Gea (11,2) e a braccetto con Oblak. Neuer, ad esempio, ne guadagna 9,5, mentre Ederson 9. La proposta del Milan è sempre la stessa: 7,5 milioni netti a stagione fino al 2026. Insomma, c’è ancora distanza tra le parti.

C’è anche il problema relativo alla lunghezza del contratto. A Raiola basterebbe un prolungamento di un anno, cosa ovviamente non gradita al Milan, così come un rinnovo fino al 2023. Maldini, Massara e Gazidis vorrebbero spingersi sino al 2024, ma il dialogo tra le parti procede molto lentamente. Attenzione anche alla clausola rescissoria, anche se la cifra al momento resta un mistero: 40-50 milioni? Difficile dirlo in tempi di pandemia.

La partita, insomma, è molto complicata. Ivan Gazidis è consapevole che gli ingaggi non devono superare il limite dei 4 milioni di euro, ad eccezione appunto di Donnarumma e Ibrahimovic. Ci vorrà molta pazienza in queste settimane, ma la speranza è che alla fine si possa arrivare alla fumata bianca. Gigio vuole rimanere al Milan, ma ora deve dimostrarlo.