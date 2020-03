Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma necessario: i motivi

CALCIOMERCATO MILAN – Difficile al momento per il Milan pensare alla questione sportiva dopo tutti gli avvenimenti di questi giorni. Come se non bastasse l’emergenza coronavirus, che ha bloccato il campionato di Serie A fino a data da destinarsi, in casa rossonera è esploso il caos societario dopo le dichiarazioni non autorizzate di Zvonimir Boban a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il croato aveva attaccato pubblicamente Ivan Gazidis per la diversa visione di gestire la parte tecnica della squadra. Un gesto decisamente poco gradito dal manager sudafricano e dalla proprietà, d’accordo a licenziare Boban con effetto immediato.

Una situazione che non può far bene ad un Milan che non riesce a trovare una dimensione fissa e continua nel tempo. Con ogni probabilità nel corso dell’estate ci sarà un’altra rivoluzione tecnica e societaria, con Maldini, Massara e Pioli che dovrebbero seguire il loro ex collega Boban. Tutto ciò non fa bene a nessuno perché ci sarà una squadra da puntellare per compiere un salto di qualità necessario per l’ambiente. Se da un lato c’è da portare al Milan giocatori funzionali ad un nuovo progetto (quello di Ralf Rangnick?), dall’altro c’è anche da risolvere la questione rinnovi di contratto, focalizzando l’attenzione per uno di questi in particolare: cioè quello di Gianluigi Donnarumma.

Tifosi rossoneri e non, ricordano certamente il rinnovo di Donnarumma nell’estate 2017. Ci fu una vera e propria guerra tra Massimiliano Mirabelli e Mino Raiola, che voleva portare via il classe 1999 a causa della poca fiducia nell’allora dirigenza ‘cinese’. Se questo era il motivo principale, il procuratore italo-olandese di sicuro ritornerà ad essere un osso duro vista la situazione societaria attuale, in competo sfacelo.

Se le premesse sono queste, il rinnovo di Donnarumma appare più che complicato, ma in caso contrario quella che sarà la nuova dirigenza ha tutto da guadagnare in credibilità. Ma ci guadagnerebbe anche la squadra, che potrebbe contare nuovamente su uno dei portieri più forti del mondo. In più questa permanenza sarebbe un bel segnale di compattezza anche per i nuovi arrivi, tranquillizzati da una conferma tanto importante.

Ecco perché Donnarumma, prodotto del vivaio e tifoso del Milan da sempre, non può sfuggire. E’ questa la mission da non fallire assolutamente. Intanto il Milan sta lavorando per un centrocampista che milita in Serie A: ecco di chi si tratta, continua a leggere >>>

