Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: la durata del contratto | News

Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, nei prossimi giorni, rinnoverà il proprio contratto con il Milan. Il portiere rossonero, classe 1999, resterà a giocare nel Milan e prolungherà, dunque, l’accordo in scadenza il prossimo 30 giugno con il club di Via Aldo Rossi. Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘La Stampa‘ oggi in edicola, Donnarumma firmerà fino al 30 giugno 2023. LEGGI QUI L’INTERVISTA ESCLUSIVA DI ZLATAN IBRAHIMOVIĆ AL ‘CORSPORT’ >>>