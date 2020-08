Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: il portiere vuole restare

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, sebbene, al momento, il suo futuro sia tutto da scrivere, visto che non è ancora arrivata la firma sul rinnovo del contratto (quello attuale andrà in scadenza tra poco meno di un anno, il 30 giugno 2021), il portiere Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma vuole restare a giocare nel Milan. Almeno per un’altra stagione.

Il suo agente, Mino Raiola, vorrebbe inserire nel nuovo accordo con il club di Via Aldo Rossi una clausola rescissoria, relativamente bassa, che possa consentirgli, nel futuro prossimo, di trovare facilmente una nuova squadra. Il Milan, che valuta Donnarumma non meno di 50 milioni di euro, però, ha altri piani per lui: non vuole venderlo. Anzi, il fondo Elliott Management Corporation vuole costruire una squadra vincente proprio a partire dal suo numero 99.

Soltanto in presenza di un'offerta irrinunciabile Elliott prenderebbe in esame una sua cessione. Donnarumma, proprio come avvenne nel 2017, quando andrò contro la volontà del suo agente, che voleva portarlo altrove, pur di stare al Milan, ha deciso di rimanere e ha concesso carta bianca al suo agente per trattare il suo nuovo contratto (con il relativo, nuovo ingaggio, n.d.r.) con il club meneghino a patto che venga accontentato nel suo desiderio di difendere ancora i pali della porta rossonera.