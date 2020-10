Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma: filtra ottimismo

Calciomercato Milan: le ultime news sul rinnovo di Donnarumma

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere della Sera‘ oggi in edicola ha ricordato come ieri, a Milano, fosse presente il procuratore Mino Raiola. Sono giorni caldissimi, infatti, sul fronte calciomercato per il Milan e, in particolare, per quanto concerne il rinnovo di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma. Il portiere rossonero, attualmente fermo poiché positivo al CoVid_19, andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021. Urge, pertanto, trovare al più presto un accordo per il prolungamento dello stesso. Dal Milan, ha sottolineato il quotidiano generalista, continua a filtrare un certo ottimismo, che non è di facciata. INDISCREZIONE: ECCO CHI PUNTA PAOLO MALDINI PER L’ATTACCO >>>