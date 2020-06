Ex Milan – Rinnovo di Brocchi con il Monza fino al 2022

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa ‘ANSA‘, Cristian Brocchi, tecnico del Monza, neo-promosso in Serie B, si è visto prolungare il contratto con il club brianzolo di due stagioni, con nuova scadenza, dunque, fissata al 30 giugno 2022. Tutto come previsto: gli accordi presi da Brocchi ed Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, prevedevano, infatti, il rinnovo automatico in caso di promozione della squadra biancorossa nella cadetteria.

"Dopo una grande annata e il primo obiettivo raggiunto, io e il mio staff siamo orgogliosi di aver rinnovato per due anni il contratto con una società importante come il Monza, che cercheremo di portare dove nessuno è mai riuscito e dove merita", ha dichiarato Brocchi, ex calciatore ed allenatore del Milan, ai microfoni dell'ANSA. Obiettivo dichiarato dei brianzoli, dunque, una nuova promozione, stavolta in Serie A. Confermato per altri due anni, oltre Brocchi, anche tutto il suo staff tecnico.