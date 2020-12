Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: svolta entro Natale | News

Calciomercato Milan: Calhanoglu ha abbassato le pretese

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, siamo al dentro o fuori. ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul possibile rinnovo del fantasista turco con il Milan. Entro Natale, infatti, il club rossonero capirà se riuscirà o meno a rinnovare il contratto del suo numero 10, in scadenza, come noto, il prossimo 30 giugno 2021.

La mossa del Milan è stata quella di mettere in agenda un incontro con Gordon Stipic, agente di Calhanoglu. L’offerta massima che il Milan avanzerà per il nuovo contratto di Calhanoglu è di 4 milioni di euro netti l’anno, garantiti. Una proposta che Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Frederic Massara, con i tempi che corrono, ritengono più che adeguata al valore del calciatore. Il quale, adesso, lo ricordiamo, ne prende 2,5 netti a stagione.

Un mese fa, ha ricordato ‘Tuttosport‘, Stipic aveva ‘sparato’ una richiesta di 7 milioni di euro netti l’anno. Tale domanda, però, oltre ad aver irrigidito il Milan, ha fatto desistere tutti i club interessati all’ex Amburgo e Bayer Leverkusen. Inclusa la Juventus, che lo sta seguendo con molta attenzione. Anche il giocatore avrebbe capito che le richieste delle scorse settimane, forse anche un po’ provocatorie, non sarebbero mai state esaudite.

In fin dei conti, quello è l’ingaggio che, al Milan, percepisce soltanto il fenomenale Zlatan Ibrahimović. Questo dietrofront clamoroso di Calhanoglu ha di fatto ridato forza al Milan, che così ha fissato il summit decisivo con l’agente del calciatore turco. Certamente, qualora le parti non arriveranno ad un accordo si potrebbe anche andare verso il divorzio. La Juventus sarebbe pronta a fiondarsi su Calhanoglu nel caso in cui il Milan non riuscisse a rinnovargli il contratto togliendolo dal calciomercato.

Più passa il tempo, però, più questo gioca a favore del Milan. Calhanoglu, infatti, non ha in mano alcuna bozza d’intesa con nessuno dei club ai quali il suo agente lo aveva proposto. La partita si giocherà sul filo dell’equilibrio. Il ragazzo, ad ogni modo, sarebbe ben felice di restare al Milan e vorrebbe risolvere la questione nel minor tempo possibile. Entro Natale. Altrimenti, il 2021 di Calhanoglu si aprirà con una rottura definitiva ed un probabile trasferimento a Torino. CALCIOMERCATO MILAN, ACCELERATA SU BRAHIM DÍAZ: LE ULTIME NEWS >>>