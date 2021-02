Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: serve un ultimo sforzo | News

Milan e Calhanoglu, matrimonio destinato a proseguire

Il Milan vuole trattenere Hakan Calhanoglu e Hakan Calhanoglu vuole restare al Milan. Basta questo, dunque, affinché il fantasista turco apponga al più presto la propria firma sul nuovo contratto con il club di Via Aldo Rossi? Non proprio.

Il ‘Corriere dello Sport‘ in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione su Calhanoglu, il cui contratto con il Milan, come noto, scadrà il prossimo 30 giugno. Situazione più fluida rispetto ai mesi scorsi, ma non ancora del tutto delineata.

Come si ricorderà, infatti, c’erano state delle frizioni, inizialmente, tra i rossoneri e Gordon Stipic, agente dell’ex calciatore di Amburgo e Bayer Leverkusen. Il quale, oltre ad aver offerto il proprio assistito, potenzialmente libero a parametro zero tra qualche mese, anche a Inter e Juventus, aveva sparato alto sull’ingaggio.

Calhanoglu, nel Milan, percepisce attualmente 2,5 milioni di euro netti l’anno. La richiesta di Stipic per il nuovo contratto, in origine, era stata di 7 milioni di euro netti a stagione. Una cifra alta, come quella del contratto di Zlatan Ibrahimović, alla quale il Milan non si è mai neanche avvicinato.

Le parti si sono sentite, e poi incontrate, venendosi incontro, vista la volontà di Calhanoglu, totalmente focalizzato sulla lotta Scudetto in Serie A, di restare a Milano. Il Milan, partito da un’offerta di 3 milioni di euro netti l’anno, è arrivato ad offrirne 4 più bonus. Nel frattempo, Stipic è sceso a più miti pretese.

Le parti, dunque, sono più vicine ma servirà un ulteriore sforzo, da parte di entrambi, per trovare un punto d'intesa. Ciò avverrà, perché, come detto Calhanoglu non vuole andare allo scontro con il club in cui ha deciso di rimanere.