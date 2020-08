Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: presto incontro con l’agente

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu, classe 1994, fantasista turco che gioca nel Milan dall’estate 2017, quando fu prelevato dai tedeschi del Bayer Leverkusen per poco più di 20 milioni di euro.

Secondo la ‘rosea‘ potrebbe arrivare a Milano, subito dopo Ferragosto, il procuratore di Calhanoglu, Gordon Stipic, per discutere del prolungamento del contratto del numero 10 rossonero che, sotto la conduzione tecnica di Stefano Pioli, ha trovato la giusta collocazione tattica, è tornato a segnare tanto ed a fare tanti assist, soprattutto nella seconda fase dell’ultima stagione, post-lockdown.

Calhanoglu vuole restare a Milano ma, al contempo, nutre (giustamente) grandi ambizioni, come quella di poter giocare in Champions League. Nel Milan che punterà sul mix tra giovani ed esperti, uno come Calhanoglu può rivestire, senza dubbio, i panni del leader.