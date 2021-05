Calciomercato Milan – Rinnovo, Calhanoglu prende tempo: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: il contratto di Hakan Calhanoglu con il Diavolo scadrà il 30 giugno. Lo rinnoverà?

Il Milan, oltre che a Gigio Donnarumma, potrebbe rinunciare anche a Hakan Calhanoglu nel prossimo calciomercato estivo. 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha fatto il punto della situazione sul fantasista turco. Anche lui, come Donnarumma, andrà come noto in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno.