Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, cresce il pessimismo | News

Calciomercato Milan, Calhanoglu si allontana sempre di più …

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Cresce il pessimismo sul rinnovo di contratto di Hakan Calhanoglu con il Milan.

Lo ha riferito il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina. L’agente del calciatore, Gordon Stipic, ha infatti chiesto al Milan un ingaggio di 7 milioni di euro, garantiti, per il suo assistito. Questo a fronte di un’offerta, da parte del club rossonero, di 3,5, massimo 4 milioni di euro.

Una forbice troppo ampia, tra domanda e offerta, che ha portato Stipic ad offrire Calhanoglu ad altri club. Particolarmente interessati, nella fattispecie, Juventus e Inter. I bianconeri, secondo il quotidiano torinese, potrebbero tentare di prenderlo già a gennaio o, in alternativa, bloccarlo per giugno a costo zero.

Difficile, però, che il Milan possa liberare Calhanoglu tra un mese e mezzo senza avere per le mani un’alternativa. Più passa il tempo, però, più il Diavolo rischia di perdere il giocatore … CALCIOMERCATO MILAN, IN INGHILTERRA DANNO I ROSSONERI FAVORITI PER UN TOP PLAYER >>>