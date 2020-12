Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu, la distanza tra domanda e offerta

Calciomercato Milan: rinnovo Calhanoglu, l’esito del summit

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Hakan Calhanoglu, come noto, andrà in scadenza di contratto con il Milan il prossimo 30 giugno 2021. Pertanto, con il nuovo anno, il numero 10 del Diavolo potrebbe, in linea teorica, accordarsi con un altro club, per la stagione 2021-2022, a parametro zero.

Tutto ciò non dovrebbe verificarsi, anche se, come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, ieri a ‘Casa Milan‘ è arrivata una fumata grigia al termine dell’incontro tra Gordon Stipic, agente del turco, e i dirigenti del club di Via Aldo Rossi. Sono arrivati, è vero, segnali di disgelo tra le parti, ma non è giunto l’accordo definitivo.

Il Milan, per trattenere Calhanoglu ed evitare che questi si collochi da svincolato sul calciomercato, ha proposto un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione per i prossimi 4-5 anni. Stipic, per il suo assistito, avrebbe invece replicando chiedendo un ingaggio da 5 milioni di euro netti l’anno.

La distanza, rispetto a quella che c'era nei giorni scorsi, è scesa, è divenuta colmabile. Anche perché lo stesso Calhanoglu ha fatto intendere a tutti di voler restare in rossonero.