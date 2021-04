Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: ‘ballano’ due milioni | News

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu, in scadenza di contratto il 30 giugno, vorrebbe guadagnare circa 6 milioni

'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina, parlando delle mosse del Milan nel calciomercato estivo, ha spiegato come, al momento, sia nebuloso il futuro in rossonero di Hakan Calhanoglu . Il contratto del fantasista turco, infatti, scadrà tra poco più di due mesi, il prossimo 30 giugno e, ad oggi, le parti non sono ancora giunte ad un accordo per il suo prolungamento.

Il Diavolo gli offre 4 milioni di euro netti a stagione per restare mentre Calhanoglu ne vorrebbe un paio in più, circa 6. Anche qui, per ora, c'è stallo ma, così come per Gigio Donnarumma, il Milan si augura di arrivare alla fumata bianca. In giro per l'Europa, infatti, non sembra esserci la fila di squadre disposte ad accontentare le sue pretese economiche. Intanto arriva il verdetto del Giudice Sportivo su Ibrahimovic. Ecco quante giornate salterà lo svedese.