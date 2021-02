Calciomercato Milan – Rinnovo Calhanoglu: ‘balla’ un milione | News

Calciomercato Milan: le ultime sul rinnovo di Calhanoglu

Hakan Calhanoglu è una priorità del Milan. Anche perché, nel prossimo calciomercato estivo, potrebbe andare via a parametro zero se, prima, non arriva la tanto sospirata firma sul rinnovo del contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, oggi è il giorno del summit, presso ‘Casa Milan,’ tra la dirigenza del club rossonero e Gordon Stipic, agente di Calhanoglu. Incontro importante, forse più di altri, perché mai come in questo momento Calhanoglu è stato vicino a trovare l’intesa economica con il Milan per il nuovo contratto.

Da entrambi le parti, infatti, c’è la voglia di venirsi incontro e di siglare un nuovo accordo fino al 30 giugno 2025. Resta, però, una differenza di un milione di euro tra la domanda dell’agente del numero 10 turco sull’ingaggio netto annuo (5 milioni di euro) e l’offerta del Milan (4). Un divario, al lordo, di 2 milioni di euro che pesa nel budget del Milan dell’amministratore delegato Ivan Gazidis.

Il Milan ha l’obbligo, infatti, di contenere i costi per via del Fair Play Finanziario, e, sebbene appare impossibile che il club rossonero mantenga l’attuale monte ingaggi, l’obiettivo di Gazidis è quello di guidare la crescita del Milan con razionalità. Calhanoglu, sul campo, ha meritato un rinnovo importante. Ma ce ne sono tanti altri alle porte ed il Diavolo non potrà svenarsi.

In questa fase, dunque, i bonus possono diventare decisivi. Basterà il summit odierno per chiarire questa questione? Si sa, infatti, che gli obiettivi di una squadra possono essere raggiunti con più o meno facilità. Su questo punto, logicamente, verranno fatte delle riflessioni. Probabile siano necessari altri incontri per la fumata bianca, ma il summit di oggi può indirizzare definitivamente la trattativa.

Calhanoglu ha raffreddato gli interessi dalla Premier League perché al Milan e in Serie A sta bene, si sente importante nel progetto e parte integrante del gruppo rossonero. Poi, ha concluso la ‘rosea‘, c’è la sfera privata. È in arrivo, infatti, il secondo figlio e Calhanoglu vorrebbe crescerlo a Milano. Il Milan di oggi, invece, punta a una rivoluzione in fascia. Ecco chi può arrivare >>