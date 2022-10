Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, l’agente si mette di traverso

1 di 1

MILAN, LE ULTIME SUL RINNOVO DI BENNACER

Ismaël Bennacer (centrocampista AC Milan) tratta il rinnovo del suo contratto con i rossoneri | Calciomercato Milan News (Getty Images)

Il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan è un'altra delle questioni di calciomercato che catalizzeranno l'attenzione in casa rossonera, unitamente a quella, per esempio, per il prolungamento del contratto di Rafael Leão. I colleghi di 'calciomercato.com' ne hanno parlato oggi in un approfondimento.

Per Paolo Maldini e Frederic Massara, rispettivamente direttore tecnico e direttore sportivo del Milan, non ci sono dubbi. Bennacer, infatti, fa parte di quella lista dei giocatori di cui il Diavolo non vuole privarsi. Motivo per cui, già a gennaio di quest'anno, i due dirigenti avevano intavolato una trattativa per il prolungamento del contratto di Bennacer (attuale scadenza 30 giugno 2024) con robusto adeguamento dell'ingaggio.

Rinnovo Bennacer, la situazione nei minimi dettagli

Il giocatore, per il colleghi di 'CM', all'inizio sembrava convinto ad accettare le nuove condizioni. In fin dei conti, avrebbe preso 3 milioni di euro netti a stagione, a fronte degli 1,7 attualmente percepiti. Poi, però, è arrivato lo stop ai negoziati. La motivazione sarebbe da ricercare nelle volontà del suo agente, che intende sondare il mercato internazionale alla ricerca di un top club estero per il numero 4 rossonero.

Bennacer piace a tante big (in particolare a Liverpool e Manchester United in Premier League, ma non soltanto). Nessuna di loro, però, allo stato attuale delle cose, ha presentato un'offerta concreta al club di Via Aldo Rossi. Il Milan, dal canto suo, resta fiducioso di arrivare ad un accordo definitivo. Al punto che vuole programmare un nuovo confronto con l'agente del regista franco-algerino.

I principi economici dell'offerta del Milan, però, rimarranno più o meno invariati secondo 'calciomercato.com'. Sono infatti ritenuti congrui al valore del calciatore africano. La partita, dunque, resta aperta e andrà giocata anche sul nodo delle commissioni da riconoscere all'agente. Per il Diavolo Bennacer, ad ogni modo, è determinante e quindi Maldini e Massara cercheranno di convincerlo in ogni modo a restare in rossonero, accettando queste condizioni contrattuali.