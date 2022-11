Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, cambio agente positivo: le news

Ismaël Bennacer può firmare il suo rinnovo del suo contratto con il Milan? Per 'Tuttosport' più sì che no. Ecco perché ha cambiato agente

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan. Ha ricordato come il centrocampista franco-algerino, classe 1997, abbia mollato il suo storico agente, Moussa Sissoko, per affidarsi ad Enzo Raiola.