Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, ecco quando arriverà la firma

'Tuttosport' oggi in edicola si è occupato della questione dell'imminente rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan . Per il quotidiano torinese, dovrebbe celebrarsi giovedì 12 gennaio il rituale ufficiale della firma di Bennacer sul nuovo accordo con il Diavolo, con l'annuncio del club, le foto e i video di rito.

Sembrava tutto pronto per oggi, poi, però, l'imminenza della sfida degli ottavi di finale di Coppa Italia tra Milan e Torino (in programma domani sera, ore 21:00 , a 'San Siro') starebbe portando allo spostamento di un paio di giorni dell'appuntamento - comunque già in agenda - previsto a 'Casa Milan'.

Contratto da 4 milioni all'anno. Clausola da 50, ma dal 2024 in poi

Nell'accordo trovato tra Milan e Bennacer è stata confermata la clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Sarà, però, valida soltanto nei primi 10-15 giorni di ogni mese di luglio ed attivabile solamente a partire dall'estate 2024. Inoltre, da tale data in poi, chiunque vorrà Bennacer dovrà versare quei 50 milioni di euro in unica soluzione e non a rate. Mercato Milan, lotta con l'Atlético per il top player azzurro >>>