Calciomercato Milan, rinnovo Bennacer: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: anche Ismael Bennacer, centrocampista rossonero, sembra essere vicino al rinnovo

Uno degli obiettivi di calciomercato del Milan è il rinnovo di Ismael Bennacer. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2024. Arrivato dall'Empoli nell'estate 2019, l'algerino ha subito dimostrato di non sentire la pressione di giocare in una grande squadra come il Milan. Qualità, quantità, Bennacer è stato importante per Stefano Pioli, che, quando ha potuto l'ha schierato con continuità.