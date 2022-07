Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, sensazioni positive: il punto

Il Milan continua a lavorare sul rinnovo di Ismael Bennacer . Le trattative, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, vanno avanti ormai da diversi mesi, con una piccola fase di stallo dovuta al passaggio di proprietà. La volontà da entrambe le parti è quella di proseguire insieme, ma ci sarà da trovare un'intesa che al momento non è vicina. Le sensazioni per un buon esito della trattativa sono comunque positive.

Il giocatore rientrerà oggi a Milanello, insieme a Florenzi e Kalulu, per prendere parte alla preparazione della nuova stagione. Un ritardo ampiamente giustificato dagli impegni con la propria Algeria nel mese di giugno nelle gare di qualificazione alla Coppa d'Africa. Stefano Pioli nella prima conferenza stampa estiva ha indicato proprio l'ex Empoli come il giocatore da cui si aspetta di più in questa nuova annata. Con l'addio di Franck Kessiè ed in attesa dell'arrivo di un nuovo centrocampista dal mercato, per lui sarà una stagione importante in cui dovrà prendersi molte più responsabilità al fianco di Tonali in mediana. Nell'ultima annata ha giocato ben 40 partite tra tutte le competizioni, segnando 2 gol, entrambi pesantissimi nella cavalcata Scudetto, contro Bologna e Cagliari.