Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer, lavori in corso: il punto

Il 'Corriere dello Sport' ha parlato della trattativa per il rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan, spiegando come ci siano i lavori in corso. I negoziati per blindare il centrocampista franco-algerino, classe 1997, entreranno nel vivo tra qualche giorno. Per il quotidiano romano il mese di dicembre potrebbe essere decisivo per la firma e, contestualmente, per allontanare lo spauracchio di una scadenza ravvicinata (30 giugno 2024).