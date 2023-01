Calciomercato Milan – Rinnovo Bennacer ad un passo: ecco cosa manca

Ismaël Bennacer e il Milan sono vicini al rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024. Ecco le ultime news su di lui

Il ' Corriere dello Sport' in edicola questa mattina, oltre ad aver parlato della situazione di Rafael Leão , ha fatto il punto anche sulla questione del rinnovo del contratto di Ismaël Bennacer con il Milan .

Il prossimo incontro sarà decisivo

Per sbloccare, però, definitivamente la trattativa per Bennacer sarà necessario un ultimo incontro tra la dirigenza rossonera (Paolo Maldini e Frederic Massara) ed il suo nuovo agente, Enzo Raiola, che potrebbe avvenire nei prossimi giorni.