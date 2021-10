Calciomercato Milan – Rinnovi, ora Kjaer: poi Theo, Bennacer e Leao?

Il Milan sta procedendo nei rinnovi di contratto dei suoi calciatori più importanti. Blindato Simon Kjaer, presto potrebbe toccare agli altri

Il Milan ha siglato il rinnovo del contratto con Simon Kjaer fino al 30 giugno 2024 . Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il club di Via Aldo Rossi si augura che il prolungamento del contratto del difensore danese sia soltanto il primo di una lunga serie di rinnovi.

Discorso a parte meritano Franck Kessié ed Alessio Romagnoli, entrambi in scadenza a fine stagione ed in bilico. Il Diavolo, per ora, punta a voler blindare Theo Hernández, Ismaël Bennacer e Rafael Leao. Tutti e tre, infatti, andranno in scadenza di contratto il 30 giugno 2024 e tutti e tre, più o meno, prendono 1,5 milioni di euro netti a stagione.