Calciomercato Milan – Rinnovi, tocca a Theo Hernandez: contatti avviati

Le ultime sul calciomercato del Milan. Il Diavolo ha incontrato l'agente di Theo Hernandez per proporgli il rinnovo di contratto

La giornata di ieri è stata importantissima per il Milan: Stefano Pioli ha infatti prolungato il suo contratto fino al 2023 con opzione per la stagione successiva. Un altro passo deciso per il futuro, dopo i rinnovi di Simon Kjaer e Alexis Saelemaekers. In attesa di scoprire cosa succederà sul fronte Franck Kessie, come riferisce 'Tuttosport', i rossoneri hanno iniziato le trattative per il rinnovo di Theo Hernandez. Nei giorni scorsi c'è stato un incontro a Madrid con il suo agente Manuel García Quilón, al quale è stata presentata una proposta. C'è la volontà di chiudere anche per Ismael Bennacer e Rafael Leao entro Natale. Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per un talento made in Italy >>>