Calciomercato Milan – Rinnovi, le spine di Maldini | News

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero, alle prese con le trattative per trattenere i big

Daniele Triolo

Il quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina ha parlato delle mosse di calciomercato del Milan, sottolineando come, al momento, ad impedire la programmazione del club, ci siano i dubbi sul tanto sospirato ritorno in Champions League. Un ingresso che garantirebbe al Milan un incasso minimo garantito di 50 milioni di euro.

L'esempio della trattativa per il rinnovo del contratto di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma è il più calzante. Ha superato le 200 partite in Serie A, ma non ne ha giocata ancora una in Champions. Il paradosso, ha evidenziato quindi il quotidiano generalista, è un'arma economica in mano al procuratore del ragazzo, Mino Raiola, nei negoziati con il club rossonero.

Raiola, sa, d'altronde, come la crisi non permetta però ai club di 'largheggiare'. La qualificazione in Champions League del Milan, dunque, è necessaria ad entrambe le parti in causa. E situazione di calciomercato simile è quella che riguarda i rinnovi di Hakan Çalhanoğlu e Franck Kessié, in scadenza di contratto rispettivamente 30 giugno 2021 e 30 giugno 2022.

Infine, c'è da considerare come il rinnovo annuale di Zlatan Ibrahimović, anch'egli assistito da Raiola, assumerebbe parecchio significato. Se, infatti, il leader rossonero firmasse senza certezze sull'esito della stagione del Milan, diventerebbe il traino per i suoi compagni di squadra a legarsi ancora al Diavolo.