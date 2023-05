Calciomercato Milan – Servono almeno 5-6 rinforzi. Il CorSera fa i nomi

Il calciomercato del Milan , potrebbe essere fondamentale per le prossime stagioni rossonere. La dirigenza del Diavolo, potrebbe dover lavorare molto per dare a Stefano Pioli, una rosa che potrà essere competitiva su più fronti. Il Milan, infatti, si è dimostrato corto in questa stagione. L'edizione odierna del Corriere della Sera, fa il punto sul calciomercato rossonero , parlando di alcuni nomi e delle necessità del Milan.

Calciomercato Milan, servono 5-6 colpi

Daichi Kamada, 26 anni, centrocampista giapponese in uscita a parametro zero dall'Eintracht, sarebbe nel mirino del Milan. Il giocatore avrebbe diverse proposte, anche dal Dortmund, ma avrebbe già aperto ai rossoneri: merito anche del fascino che il club continua a esercitare in Oriente. Ora il sì definitivo spetta a Maldini, anche se prima c'è da sciogliere il nodo quarto posto: il piazzamento Champions sarà decisivo per pianificare il futuro. Fra i profili sul taccuino di Maldini ci sarebebro anche Loftus-Cheek, mediano in esubero del Chelsea, e l'attaccante Arnautovic del Bologna. Per il prossimo anno, continua il Corriere della Sera, serviranno almeno 5-6 rinforzi di qualità, per questo, il calciomercato del Milan, potrebbe essere molto intenso.