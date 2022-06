Calciomercato Milan – Rientrano Caldara e Duarte: ecco il loro futuro

Mattia Caldara e Leo Duarte rientreranno al Milan dai rispettivi prestiti al Venezia e al Basaksehir, però non rimarranno in rossonero

Carmelo Barillà

La sessione estiva di calciomercato del Milan vedrà anche i ritorni di Mattia Caldara e Leo Duarte. I due difensori centrali rientreranno dai rispettivi prestiti al Venezia e al Basaksehir, ma il loro futuro sarà ancora una volta lontano dal rossonero. Il primo è arrivato a Milanello nel 2018 per 35 milioni, il secondo nel 2019 per circa 11. Insieme hanno giocato solo 11 partite. Come sottolinea 'La Gazzetta dello Sport', per i due è pronta una nuova destinazione.

Non ci sono ancora offerte per i difensori, ma gli estimatori certamente non mancano (Caldara piace al Bologna). Specie dopo l'ultima stagione disputata da entrambi. Caldara, infatti, ha giocato con continuità al Venezia e, seppur retrocesso con i lagunari, si è ben comportato in diverse occasioni. Leo Duarte, invece, ha passato un anno e mezzo in Turchia, facendo molto bene. Arrivato a gennaio 2020, la stagione scorsa ha giocato 21 partite piazzandosi a metà classifica, quest’anno ha centrato la qualificazione in Conference League, ottenendo il quarto posto nella SuperLig con l'Istanbul Basaksehir.

In attesa di capire anche quale sarà il destino di Matteo Gabbia, che comunque è cresciuto nel vivaio del Milan e potrebbe rivelarsi molto utile per le liste Champions, Caldara e Duarte saranno solo di passaggio in rossonero. Al momento, infatti, i due sono lontanissimi da una possibile permanenza.