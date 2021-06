Calciomercato Milan – Rientra Caldara: Pioli gli darà una chance

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Mattia Caldara, dopo 18 mesi di prestito all'Atalanta, tornerà in rossonero ed andrà in ritiro

Il Milan, in questa sessione estiva di calciomercato, riaccoglierà a Milanello il difensore centrale Mattia Caldara. Il giocatore, classe 1994, ha trascorso gli ultimi 18 mesi in prestito nella fila dell'Atalanta. Sfortunata, però, la seconda esperienza in nerazzurro dell'ex difensore della Juventus. Poche presenze, tanti infortuni ed il mancato riscatto da parte della 'Dea'. Saltano, così, 15 milioni di euro per le casse del club di Via Aldo Rossi.