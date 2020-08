Calciomercato Milan – Richieste dalla Bundesliga per Ricardo Rodríguez

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come ricordato dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, a luglio è rientrato, dal prestito secco al PSV Eindhoven, il terzino svizzero Ricardo Rodríguez, classe 1992, il quale, però, non rientra più nei piani tecnici del Milan.

Ricardo Rodríguez, ex Wolfsburg, è sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2021 ma potrebbe tornare a giocare proprio nella Bundesliga tedesca. In Germania, infatti, ci sono alcune società che già hanno chiesto informazioni sulla situazione del laterale elvetico, valutato dal Diavolo circa 5 milioni di euro.

Tra queste, TSG Hoffenheim e Hertha Berlino. Intanto, il Milan pensa a come rinforzare il proprio centrocampo per la stagione 2020-2021. QUESTA L’IDEA DEL DIRETTORE TECNICO PAOLO MALDINI >>>

